タレントの辻希美が２５日、フジテレビ系「ぽかぽか」に久々登場。辻は第５子の育休中だが、その間にハリセンボンが番組レギュラーとなったことに率直な気持ちを語った。辻は番組レギュラーだったが、第５子出産のため、番組をお休み中。この日は久々にＶＴＲで登場し、「ぽかぽか」メンバーにお手製の筑前煮、豚汁、唐揚げなどを振る舞った。料理を食べながらのトークで、ハリセンボン・近藤春菜が「休んでいる間にハリセン