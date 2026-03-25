タレントの辻希美が２５日、フジテレビ系「ぽかぽか」に久々登場。辻は第５子の育休中だが、その間にハリセンボンが番組レギュラーとなったことに率直な気持ちを語った。

辻は番組レギュラーだったが、第５子出産のため、番組をお休み中。この日は久々にＶＴＲで登場し、「ぽかぽか」メンバーにお手製の筑前煮、豚汁、唐揚げなどを振る舞った。

料理を食べながらのトークで、ハリセンボン・近藤春菜が「休んでいる間にハリセンボンが入ったの、少し嫌だったっぽい」とのフリップを掲げ、辻は大笑いしながら「△」の札を上げた。

春菜が「リアル！」と笑うと、辻は「違う〜」と言い「正直、テレビを見ていて私の居場所なくなったって、正直思った」と率直な気持ちを吐露。「でも今日、一緒に料理を作らせてもらって、（番組に）帰れるかもって。一緒になんかやらせてもらえるなら、戻ってこられるかもって」と、この日、共演できたことで戻れるかもしれない…と思ったという。

春菜は「だってキャラ全然違うもん、どちらにもかぶらない」と、ハリセンボンのキャラと辻のキャラはまったく違うので大丈夫と主張。辻は「不安だったってことです」と笑った。

ハライチ岩井勇気は「むしろこっちだと思った」とし「私はまだ『ぽかぽか』メンバーという認識ですか？」というフリップを掲げた。辻は「これも△」だとし、「ぽかぽか」の公式サイトをチェックしたときに辻の名前の横に「お休み中」と書かれていたことから「まだ戻れるんだ」と安心したという。

ただ「ちゃんと戻ったとしても迷惑をかけちゃう」といい「子どもが５人になって５人の洗礼を受けてて。１月、２月は胃腸炎とインフルエンザのダブルで身動きが取れなかった。レギュラーだったらヤバかったなって」と話していた。