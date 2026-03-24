お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実が、24日までに公開されたNONSTYLE・石田明のYouTubeチャンネル動画に登場し、『M-1グランプリ』について語った。【動画】チュートリアル徳井が『M-１』について語るチュートリアルは2006年の『M-1』で優勝、NON STYLEは08年を制している。動画では、飲みながらお笑い論を語り合い、石田が「ちなみにM-1のトロフィーどうしているんですか？」と聞くと、徳井は「俺な、どっかいったわ