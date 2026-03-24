チュートリアル徳井義実『M-1グランプリ』審査員しない理由を明かす「あの時にもう嫌やなって」「俺いいやって」
お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実が、24日までに公開されたNON STYLE・石田明のYouTubeチャンネル動画に登場し、『M-1グランプリ』について語った。
【動画】チュートリアル徳井が『M-１』について語る
チュートリアルは2006年の『M-1』で優勝、NON STYLEは08年を制している。動画では、飲みながらお笑い論を語り合い、石田が「ちなみにM-1のトロフィーどうしているんですか？」と聞くと、徳井は「俺な、どっかいったわ（笑）」とあっけらかん。チャリティーに出品しようとしたところ、主催者サイドに止められ、戻ってきたものの、その後「どこいったか分からへん」という。
2025年の『M-1』については、徳井も「見た、見た」と言い、「（出場者の漫才が）うまくなりすぎて、心のひだを震わされへんかったフェーズが続いたけど、やっとそこからちょっと脱却したなという感じ」と評した。
石田が「M-1にはかかわらないんですか？」と向けると、徳井は「いや、かかわらないでしょう、そりゃ」と即答した。2015年に審査員を務めている。「あの時にもう嫌やなって思った」と振り返り、「結構、皆わりと現場のウケばっかり優先するんやなって思って、じゃあもう俺いいやって思っちゃった、あの時」と説明した。
石田は「（フットボールアワー）後藤さんとか、（ブラックマヨネーズ）吉田さんもそうですし、徳井さんもそうなんですど、僕たちが目指していた人たちがやってくれるとうれしい」と言う。すると徳井は、ブラックマヨネーズの吉田が52歳であることに触れ「第1回目の時の松本さんはたぶん40代やん。52歳がM-1（の審査員を）やることが、果たしてM-1にとっていいのかってなったら、わからへんよ」とも語った。
【動画】チュートリアル徳井が『M-１』について語る
チュートリアルは2006年の『M-1』で優勝、NON STYLEは08年を制している。動画では、飲みながらお笑い論を語り合い、石田が「ちなみにM-1のトロフィーどうしているんですか？」と聞くと、徳井は「俺な、どっかいったわ（笑）」とあっけらかん。チャリティーに出品しようとしたところ、主催者サイドに止められ、戻ってきたものの、その後「どこいったか分からへん」という。
石田が「M-1にはかかわらないんですか？」と向けると、徳井は「いや、かかわらないでしょう、そりゃ」と即答した。2015年に審査員を務めている。「あの時にもう嫌やなって思った」と振り返り、「結構、皆わりと現場のウケばっかり優先するんやなって思って、じゃあもう俺いいやって思っちゃった、あの時」と説明した。
石田は「（フットボールアワー）後藤さんとか、（ブラックマヨネーズ）吉田さんもそうですし、徳井さんもそうなんですど、僕たちが目指していた人たちがやってくれるとうれしい」と言う。すると徳井は、ブラックマヨネーズの吉田が52歳であることに触れ「第1回目の時の松本さんはたぶん40代やん。52歳がM-1（の審査員を）やることが、果たしてM-1にとっていいのかってなったら、わからへんよ」とも語った。