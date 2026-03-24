2025年10月、静岡市清水区の運送会社で、駐車場の車15台を燃やした罪などに問われた元従業員の男の裁判で、静岡地裁は23日、拘禁刑4年の判決を言い渡しました。判決によりますと、住居不定・無職の65歳男は、2025年10月、静岡市清水区横砂にある運送会社の駐車場で、軽油を染み込ませた衣類にライターで火をつけ、トラックなどあわせて15台を炎上させたうえ、トラック1台を盗みました。男は運送会社の元従業員でした。23日、