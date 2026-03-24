ソフトバンクの育成2年目、木下勇人外野手（19）は、昨年4月の練習試合で守備中にフェンスに激突して右膝に大ケガを負った。約4時間に及ぶ手術を受け、その後も左太腿肉離れと苦難が続いた。中谷将大リハビリコーチの温かい言葉に支えられ、3月に約10カ月ぶりに実戦復帰。王貞治球団会長から授かった打撃の金言を生かしてアピールすると意気込んでいる。3月7日、鹿児島おいどんリーグで約10カ月ぶりに実戦復帰を果たした木下は