4月4日に開幕する『美少女戦士セーラームーン』新シアター「美少女戦士セーラームーン ‐Shining Theater Shinagawa Tokyo‐」より、キャラクタービジュアルを公開。さらに、シアター内に原作者・武内直子の新規イラストの展示とグッズ販売が決定した。【写真】武内直子の新規イラストを使用したグッズが登場！本シアターは、2019年に東京・麻布十番で人気を博した「美少女戦士セーラームーン ‐SHINING MOON TOKYO‐」を受け