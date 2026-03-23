「美少女戦士セーラームーン」新シアター、武内直子の新規イラストを使用したグッズ登場 全キャラビジュも解禁
4月4日に開幕する『美少女戦士セーラームーン』新シアター「美少女戦士セーラームーン ‐Shining Theater Shinagawa Tokyo‐」より、キャラクタービジュアルを公開。さらに、シアター内に原作者・武内直子の新規イラストの展示とグッズ販売が決定した。
【写真】武内直子の新規イラストを使用したグッズが登場！
本シアターは、2019年に東京・麻布十番で人気を博した「美少女戦士セーラームーン ‐SHINING MOON TOKYO‐」を受け継ぎ、新たなエンターテインメント空間として品川に誕生。
『美少女戦士セーラームーン』ならではの世界観と本シアターでしか観られないオリジナルストーリーや演出を通して、作品の魅力をより深く体感できる。
現在第1期のチケットを一般発売中、そしてKKDAY、GET YOUR GUIDE、KLOOKなどの各オンライン旅行予約サイトでもチケット取扱中だ。
本シアターは、武内直子の新規イラストを展示。さらに、原作イラストを使用したテーブルが設置される。テーブルのデザインは複数あり（座席により異なるため、事前に選ぶことは不可）。また、新規イラストをデザインしたグッズも販売される。
「美少女戦士セーラームーン ‐Shining Theater Shinagawa Tokyo‐」は、東京・品川プリンスホテル クラブ eXにて4月4日開幕。
【写真】武内直子の新規イラストを使用したグッズが登場！
本シアターは、2019年に東京・麻布十番で人気を博した「美少女戦士セーラームーン ‐SHINING MOON TOKYO‐」を受け継ぎ、新たなエンターテインメント空間として品川に誕生。
現在第1期のチケットを一般発売中、そしてKKDAY、GET YOUR GUIDE、KLOOKなどの各オンライン旅行予約サイトでもチケット取扱中だ。
本シアターは、武内直子の新規イラストを展示。さらに、原作イラストを使用したテーブルが設置される。テーブルのデザインは複数あり（座席により異なるため、事前に選ぶことは不可）。また、新規イラストをデザインしたグッズも販売される。
「美少女戦士セーラームーン ‐Shining Theater Shinagawa Tokyo‐」は、東京・品川プリンスホテル クラブ eXにて4月4日開幕。