トヨタ新型「C-HR」“55万円値引き”して発売！トヨタのドイツ法人は2026年3月19日、新型電動コンパクトSUV「C-HR＋（シーエイチアールプラス）」を発表しました。同年4月より納車が開始される予定です。新型C-HR＋は、2世代にわたり欧州で100万台以上を売り上げた「C-HR」のDNAを受け継ぎつつ、今回は「e-TNGA」プラットフォームを採用した完全な電気自動車（BEV）として、走行性能と実用性を一段と引き上げています。【画像