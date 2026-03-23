トヨタ新型「C-HR」“55万円値引き”して発売！

トヨタのドイツ法人は2026年3月19日、新型電動コンパクトSUV「C-HR＋（シーエイチアールプラス）」を発表しました。同年4月より納車が開始される予定です。

新型C-HR＋は、2世代にわたり欧州で100万台以上を売り上げた「C-HR」のDNAを受け継ぎつつ、今回は「e-TNGA」プラットフォームを採用した完全な電気自動車（BEV）として、走行性能と実用性を一段と引き上げています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「C-HR＋」です！（30枚以上）

デザイン面では、最新のハンマーヘッドコンセプトによる鋭いフロントマスクと、空気抵抗係数（Cd値）0.26という優れた空力性能を両立したクーペシルエットが特徴です。

ボディサイズは全長4520mm×全幅1870mm×全高1595mm、ホイールベースは2750mmと、従来のハイブリッドモデルよりホイールベースが110mm延長され、これにより、ダイナミックな外観デザインと後席の広い足元空間や416リットルの荷室容量といった、ワンサイズ上のモデルに匹敵する居住性を両立しました。

パワートレインは、効率を追求した新世代の電動アクスル（eAxle）を採用。エントリーグレードの「Active」は123kW（167PS）の出力と458kmの航続距離を備え、中間グレードの「Teamplayer」は、77kWhの大容量バッテリーにより最大607kmというクラストップレベルの航続距離を誇ります。

さらに最上級グレードのAWDモデル「Lounge」は、システム出力252kW（343PS）、0-100km／h加速5.2秒という、欧州トヨタのラインナップでも屈指のパフォーマンスを実現しました。

利便性の面で注目したいのが、進化した充電・温度管理システムです。ヒートポンプが全車に標準装備されたことに加え、今回新たに「バッテリー事前コンディショニング機能」が採用されました。

これはナビゲーションで充電スタンドを目的地に設定すると、到着に合わせてバッテリー温度を最適化するもの。氷点下10度のような過酷な環境下でも、DC急速充電（最大150kW）によって10%から80%までをわずか28分で完了させます。

また、デジタル体験も刷新されました。14インチの大型センターディスプレイや、スマートフォンから車両を操作できる「MyToyotaアプリ」により、リモートでのエアコン作動や充電スケジュールの管理が可能です。

安全面では、ドアを開ける際に後方からの接近車両を検知すると、アンビエントライトが赤く光って警告する「降車アシスト」など、遊び心と実用性を兼ね備えた機能も盛り込まれています。

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ドイツにおける新型C-HR＋の価格は、まず、エントリーモデルの「Active」が4万1990ユーロ（約773万円）、中間グレードのTeamplayerが4万5990ユーロ（約847万円）、最上級AWDモデルのLoungeが5万3990ユーロ（約994万円）です。

導入初期の特別な施策として、2026年3月末までにActiveを注文した場合には3000ユーロ（約55万円）の割引が適用され、3万8990ユーロ（約718万円）という魅力的な価格で購入することができます（日本円換算はすべて2026年3月中旬現在）。