X（旧Twitter）では、いわゆる「インプレゾンビ」と呼ばれるアカウントの一部が、自国の文化や料理を日本語で紹介する投稿を行い、注目を集めている。2024年5月ごろに話題になった動きが、最近になって改めて関心を集めているようだ。 「インプレゾンビ」とは、注目を集めた投稿に対し、内容とあまり関係のない定型的な返信を繰り返すアカウントを指す俗称だ。こうした動きの背景には、Xが導入したクリエーター向け収