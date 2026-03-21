元ソフトボール女子日本代表監督の宇津木妙子さんが２１日、自身のインスタグラムを更新。「東京ドームに観戦に行って来ました」などと記し、同日に東京ドームで行われた巨人−楽天のオープン戦観戦を報告した。「プロ野球、開幕間近、オープン戦も最終調整の中、選手たちを試しての戦い、チームの戦略等、各球団がシーズンを前に最終のチームづくり！今シーズンも盛り上がげて欲しいです」などと今シーズンに期待した宇津木さ