BTSは21日午後8時、光化門広場一帯にて『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』を開催する。今回の公演は、The 5th Album ‘ARIRANG’のリリースを記念して企画されたもので、新譜のタイトル曲「SWIM」をはじめとする新曲のパフォーマンスを、大衆の前で初めて公開する。【映像】BTSのデビュー当時から振り付けを担当する側近（仲睦まじい写真あり）特に、2022年10月の『Yet to Come in BUSAN』以来、約3年5か月ぶりの完全体ステ