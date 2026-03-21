BTSは21日午後8時、光化門広場一帯にて『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』を開催する。今回の公演は、The 5th Album ‘ARIRANG’のリリースを記念して企画されたもので、新譜のタイトル曲「SWIM」をはじめとする新曲のパフォーマンスを、大衆の前で初めて公開する。

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特に、2022年10月の『Yet to Come in BUSAN』以来、約3年5か月ぶりの完全体ステージという点で、世界中の音楽ファンから注目が集まっている。メンバーはBIGHIT MUSICを通じ、今回の公演に対する期待を込めた一問一答を公開した。

Q. 『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』公演を控えた心境

RM： 素晴らしいステージのために練習していたところ、少し負傷してしまった。パフォーマンスはコンディションに合わせて調整するが、可能な範囲内で最善を尽くしたい。何より、公演を待ってくださった方々に良いステージで恩返ししたい。

Jin： とても緊張している。人生で光化門広場で公演することになるとは思わなかったし、今この瞬間が改めて実感として湧いてきている。これらすべては、多くの方々が一緒に準備してくださったおかげだ。皆さんに感謝の言葉を伝えたい。

SUGA： ワールドツアーの準備と光化門でのカムバックショーを同時に進めていたため、目が回るほど忙しく過ぎ去った。それだけに、グループ全体が一つの方向に向かって集中した時間であり、意味は大きい。非常に期待している。

j-hope： 世界中が見守る大きなイベントだというプレッシャーもあるが、だからこそよりちゃんとやり遂げたいという思いでステージを準備している。久しぶりに一緒に立つステージであるだけに、エネルギーと集中力を最後まで維持したい。

Jimin：期待している分、正直に言えば焦る気持ちもある。それでも久しぶりにファンの方々と会う場なので、ワクワクする方が大きい。ステージでその感情がしっかり伝わるよう、最後まで集中する。

V： 幸せだ。本当に綿密に準備したし、毎日最善を尽くして練習した。良い姿でステージを終え、何より無事に終わることを願っている。

Jung Kook： 期待もしているし、緊張もする。ワクワクする気持ちもあるが心配もある分、より一層準備に励んだ。悔いのないステージを作り、皆で楽しめる時間にしたい。

Q. 光化門広場公演の注目ポイント

RM： 光化門という象徴的な空間を最大限に活かすため、視界が開けた「オープン型キューブ」構造でセットを構成した。光化門とステージが互いを遮らないように設計し、一つの画面に収めるのがポイントだ。

Jin： キューブ構造がステージの核心装置として導入される。ステージ装置について全員で悩んだが、キューブがその解決策となった。キューブは演出にも多様に活用される予定なので、期待していただきたい。

SUGA： 常に新しい姿をお見せしなければならないという思いでステージを準備した。特に今回は海外の演出陣との協業を通じ、ポイントを斬新に具現化することができた。

j-hope： ステージセッティングを見れば、額縁の中に光化門が収まっているような印象を受けるはずだ。そのフレームの中がBTSのパフォーマンスで満たされるシーンそのものが象徴的だと思う。

Jimin： アルバムタイトルが ‘ARIRANG’であるだけに、光化門で「アリラン」を合唱するシーンが演出されれば素晴らしいと思う。空間と音楽が合わさる瞬間を期待してほしい。

V： 光化門が背景として鮮明に映り込むキューブが、最も注目すべき部分だ。その空間でステージができること自体が光栄であり、特別に感じられる。

Jung Kook： ステージが3つのエリアに分かれており、曲の構成も新しく準備した部分が多い。全体の流れに沿って見ていただければ、より公演を楽しめると思う。

BTSは新たにセットリストを構成し、音楽ファンが長い間待ってくれた時間に相応しい公演を披露する。『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』は、単なるカムバックショーを超え、音楽で世界を繋ぎ、韓国の文化遺産が持つ魅力を広める場となる見通しだ。

BTSは現在、アルバムおよび音源チャートで圧倒的な強さを見せ、絶大な人気を誇っている。The 5th Album ‘ARIRANG’は発売初日に398万枚を売り上げ、韓国・HANTEOチャートで首位に直行した。これは、BTSの歴代最多初動記録（337万枚）をわずか一日で更新した数値である。タイトル曲「SWIM」は公開直後、Melon「TOP100」やBugsのリアルタイムチャートでトップに立った。

【BTS The 5th Album 'ARIRANG'販売概要】

韓国発売日：2026年3月20日(金)／日本発売日：2026年3月21日(土)

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