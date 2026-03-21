ブリヂストンサイクルは3月下旬、スポーティーな走行性能と日常の利便性を両立した電動アシスト自転車「アシスタS STD(スタンダード)」(14万2,000円)を発売する。アシスタS STD同商品は、直線的なS型フレームとトンビハンドルを採用し、スーツや制服に合うスタイリッシュなデザインに仕上げた。アルミフレームの採用などで22.9kgの軽量化を実現したほか、ペダル1回転で進む距離(GD値)を同シリーズのホームタイプより長く設定し、よ