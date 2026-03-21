子宮けいがんで余命宣告されたことで、東京都内でカフェを開いた女性がいます。収支はマイナスで経営は簡単ではなく、痛みから調理は座ったままで、苦労は尽きません。それでもお店を続ける裏には、愛情を注ぐめいと、がんと闘う仲間の存在がありました。■「マイナス経営」それでも…東京・江東区にあるCafeスマイル。2024年にオープンした、アットホームなお店です。店主は井上幸恵さん（55）。「痛いっ」と顔をしかめる場面もあ