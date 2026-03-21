子宮けいがんで余命宣告されたことで、東京都内でカフェを開いた女性がいます。収支はマイナスで経営は簡単ではなく、痛みから調理は座ったままで、苦労は尽きません。それでもお店を続ける裏には、愛情を注ぐめいと、がんと闘う仲間の存在がありました。

■「マイナス経営」それでも…

東京・江東区にあるCafeスマイル。2024年にオープンした、アットホームなお店です。

店主は井上幸恵さん（55）。「痛いっ」と顔をしかめる場面もあります。「がんになって、余命宣告されて」と明かします。4年前、子宮けいがんのステージ4と判明。余命は、1年半と告げられました。



それをきっかけに井上さんは仕事をやめ、老後のための貯金でお店をオープンさせました。

井上さん

「お店の利益は正直、マイナス経営です。毎月10万円ぐらい」

体力が落ち、痛みもあるので調理は座ったまま。そこまでしてなぜ、お店を始めたのでしょうか。

■「接客業を」…めいの夢を叶えたい

それは妹の娘でめいにあたる、美裕さん（22）の存在があったからです。お店で飲み物とスイーツをテーブルに運び、お客さんに「おぼんは（使っちゃ）ダメだから」と言って和ませる美裕さん。生まれてすぐ、ダウン症と診断されました。

井上さん

「美裕がもともと、ケーキ屋さんとか接客業をやりたかったんですね。言葉が上手ではないので、接客は難しいと（学校に）言われた」

美裕さんは障害のある人のための就労支援施設で働いているので、このお店ではお手伝いです。それでも井上さんは「接客業をしたい」という夢を叶（かな）えてあげたかったのです。

井上さんから「これキティちゃんにお願いします」と託された美裕さんは、「ナポリタンです」とテーブルへ。目印はテーブル番号ではなく、ぬいぐるみです。

井上さん

「数字が苦手なんです。だからキティちゃん・ネコ・トカゲ・ウサギ（のぬいぐるみ）」

■注文ミスがないようにする工夫

さらに、注文ミスがないようオーダーはお客さんの手書きにするなど、苦手なことが多い美裕さんのためにさまざまな工夫をしました。

そんな中、美裕さんもおしぼりにメッセージを手書きしていました。美裕さんは「私が書きました。来てくれて『ありがとう』って。“感謝の気持ち”です」と言います。

井上さんは「たまに、それはダメでしょうって（言葉も）」と言いながら、温かく見守っています。

■食べ残しのナポリタンに反応？

ある日、お店では半分ほど食べ残されたナポリタンがありました。



美裕さん

「あららら。私が食べるよ。もったいないな〜」

井上さん

「食べなくていいよ。美裕ちゃんの作るよ」

片付け終えたテーブルの上に、美裕さんは「残」と書いた紙を立てていました。これを見たお客さんが推し量ります。「ナポリタン残されたのがとても印象的だったのね」

美裕さん

「残り。パスタ売り切れだから」

どうやら、ランチのパスタが残り少ないことを次のお客さんに知らせるためだったようです。

■娘のような存在だからこそ…

井上さんは美裕さんの存在について、「ほぼ娘ですね。不妊治療もしたんですけど子どもに恵まれなくて。その分、愛情が美裕に注がれてたんで」と話します。

娘のような存在。だからこそ、美裕さんには本気で向き合います。

井上さん

「そこは美裕ちゃんの物置き場じゃないの。勝手に置かない」

自分の使わなくなった物を、「捨てるのはもったいない」とお店に持ってきた美裕さん。井上さんは「美裕さん、ここは倉庫じゃありません。いらない物を置く倉庫じゃありません。わかる？」と諭します。

これに美裕さんは、感情を抑えきれなくなったようです。「美裕のお母さんに言って！」と語気を強めました。

井上さん

「自分で言いなさい。自分の思い通りにならなくて『わーっ』ってやっていいの？」

美裕さん

「間違ってる」

井上さん

「そこにペンがあると、料理するのに邪魔だと思わない？」

美裕さん

「思うよ」

かんしゃくを起こした美裕さんに、1つ1つ丁寧に伝える井上さん。どうやらわかってもらえたようで、美裕さんは自分で物を倉庫に移しました。

■願い「自信をつけられる場に」

井上さん

「美裕ちゃんせっかくかわいいのに」

美裕さん

「ありがとう」

井上さん

「さぁ頑張ろう」

美裕さん

「頑張ろう」

井上さん

「お客さん来ないね」

美裕さんが「来ない。来なくていいや」と言うと、井上さんも「来なくていいか」と笑って応じます。

お客さんが来ない日があってもお店を続ける思いを聞きました。

井上さん

「何か残していってあげられるって。美裕に一人でも『大丈夫』『できる』って、自信をつけられる場になったらいいなって。形じゃないけど残していける…かな」

この経験が自信となって残ってほしい。そんな願いが込められていたのです。

■がんと闘う仲間たちに助けられて

お店には井上さんを応援する知人や、同じくがんを抱える人が訪れるように。「お互い頑張りましょうね」と井上さんはお客さんに声を掛けます。

がん患者のお客さん

「がん研に通っていて、お会いしたのは2回目。すごい女性。生きている時の励み。頑張ろうと思える」

別のお客さん

「（井上さんに）元気付けられて、仕事にも復帰できた。ゆきちゃん（井上さん）には感謝しかないですね」

しかし井上さんは、自分こそ周りのおかげで救われたといいます。それは、がんが判明したばかりの頃でした。

井上さん

「『元気そうだし大丈夫だよ』とか『よかった元気そうで』って言われるのがすごく傷ついたんですよ。心がすさんでいた時期が1年弱ぐらいあって。命の終わりを告げられた人にしかわからない気持ちだと思って。それを1人で抱えているのがつらかったんですよ」

そんな時に支えてくれたのが、がんと闘う仲間たち。「自分が助けられたように、がんの人たちの役に立ちたい」とカフェを続けているのです。

■井上さんを励ますためのライブ

2月中旬、お店のドアには「しばらくお休みします」という文字がありました。

井上さんの妹で美裕さんの母である文恵さん

「今ホスピス病棟に入っているので。自分の体じゃないみたいって」

10日ほど前から体調が悪化して緊急入院。この先、お店を続けられるかわからない状態といいます。

ある日、井上さんは外出許可を得て久しぶりにお店にやってきました。長年ファンだったインディーズのロックミュージシャンが、闘病中の井上さんを励ますためにライブを開いてくれるのです。ロックバンド「HERE」の尾形回帰さんがお店にやってきました。

尾形さん

「（井上さんは）最前列に来てくれるファン」

井上さん

「オタクです」

入院中ということを忘れ、気合が入ります。美裕さんも全力でお手伝い。ライブはすべてが応援歌で、井上さんにとって特別な一日となりました。

井上さん

「感無量です。『がんになってよかった』は思わないけど、がんになっても悪いことばかりじゃない」

■「大切な居場所」を残したい…

この後、ホスピスに戻る井上さん。美裕さんに伝えたいことがありました。

「お店は少しの間お休みします。代わりにやってくれる人を探すから。お仕事まじめにやってください」と伝えると、美裕さんは「はい」としっかり答えました。

残したいのは、誰かにとっての大切な居場所。また笑顔で会える日が来るまで、Cafeスマイルはしばらくお休みです。

（2026年3月17日『news every.』より）