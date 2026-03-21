会社のベテラン女性社員からネイルについて指摘された──。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。相談によると、採用面接の際には「パーツのないシンプルなネイルなら問題ない」と口頭で説明を受け、具体的な色やデザインの指定はなかったといいます。ところが事務職として入社後、ベテランの先輩社員から「その色はダメ」と繰り返し指摘され、理由も明確に示されないままネイルの付け替えを求められたそうです。就業規