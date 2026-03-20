不動産情報サービスを展開するアットホーム（東京都大田区）が「不動産情報サイト アットホーム」に掲載された東京23区内の賃貸居住用物件で、PV数が多い街をまとめた「アットホーム 賃貸・街ランキング 東京23区編」を発表しました。【1〜10位】意外な区がランクイン？シングル〜ファミリーの人気トップ10結果も！1位は閑静で自然豊かな住環境＆若者に人気の街調査は2025年11月1日〜2026年1月31日に、インターネットで実施