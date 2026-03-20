不動産情報サービスを展開するアットホーム（東京都大田区）が「不動産情報サイト アットホーム」に掲載された東京23区内の賃貸居住用物件で、PV数が多い街をまとめた「アットホーム 賃貸・街ランキング 東京23区編」を発表しました。

【1〜10位】意外な区がランクイン？ シングル〜ファミリーの人気トップ10結果も！

1位は閑静で自然豊かな住環境＆若者に人気の街

調査は2025年11月1日〜2026年1月31日に、インターネットで実施。シングル（ワンルーム、1K、1DK）、カップル（1LDK、2K、2DK）、ファミリー（2LDK以上）のそれぞれで人気の23区を調べ、総合ランキングも紹介しています。

総合3位は「杉並区」で、同2位は「大田区」でした。

そして、同1位は「世田谷区」。昨年も同調査が行われ、昨年に引き続き1位に選ばれたということです。世田谷区は、人口約92万人を擁する東京都内で最大の人口規模を誇る区。杉並区・渋谷区・神奈川県川崎市などと隣接し、国道246号や環八通りが通るため、車での移動しやすいエリアで、閑静で自然豊かな住環境が評価され、「二子玉川」や「成城学園前」などの高級住宅街としても発展してきました。一方、「三軒茶屋」や「下北沢」は若者に人気の街としても知られ、活気あるエリアになっています。