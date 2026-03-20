ラッパーでユーチューバー・がーどまん（27）によるYouTube「チャンネルがーどまん」が18日に更新され「解散」を発表した。がーどまんは「単刀直入に言わせてもらうんですけど『チャンネルがーどまん』を解散することになりました。話し合いをして解散という形になりました」と発表。動画の編集や給料面を巡りスタッフとトラブルになったといい、その様子を収めた監視カメラの映像を公開。そこでは、がーどまんが「おい!殴り