¸©µÄ²ñ3·îÄêÎã²ñ¤Ï¡¢7800²¯±ßÍ¾¤ê¤Î¿·Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤Ê¤É¤ò²Ä·è¤·¡¢ÊÄ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ý¸©¤Î¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë¤Ï¡¢¸©»ºÊÆ¤ò5kg¹ØÆþ¤·¤¿ºÝ¤Ë1kg¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¹ñ¤Î·ÐºÑÂÐºö¤ò³èÍÑ¤·¤¿Êª²Á¹â¡¦ÄÂ¾å¤²¤Ø¤Î½¸ÃæÅª¤Ê»Ù±çºö¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤Ï7863²¯±ß¤Èº£Ç¯ÅÙ¤è¤ê465²¯±ßÁý²Ã¤·¡¢Â¼²¬¸©À¯¤Ç2ÈÖÌÜ¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤¹¡£¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¦°ëÉôÅÐ»Ö·Ã ¸©µÄ¡Ë¡Ö¹ñ¤Î½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿½¸ÃæÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ö¤¸