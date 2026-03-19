毎日子育てに奮闘中のママさん、パパさん、本当にお疲れ様です！現在、Instagramで50万回以上再生され、「わかる！」「ウチもそう！」と大反響を呼んでいる「子育てあるある」動画をご存知ですか？実はこれ、ABCテレビの子育て応援バラエティ『ウチも！』から飛び出したワンシーンなんです！ TVerで今すぐ『ウチも！』を見る！ インスタで大バズり中！冷静に考えたら”どういう状況？”「ママだけ保育園行くよ！」に共感