毎日子育てに奮闘中のママさん、パパさん、本当にお疲れ様です！

現在、Instagramで50万回以上再生され、「わかる！」「ウチもそう！」と大反響を呼んでいる「子育てあるある」動画をご存知ですか？

実はこれ、ABCテレビの子育て応援バラエティ『ウチも！』から飛び出したワンシーンなんです！

TVerで今すぐ『ウチも！』を見る！

インスタで大バズり中！冷静に考えたら”どういう状況？”「ママだけ保育園行くよ！」に共感の嵐

Instagram：「子育てあるある」リール動画

出かける直前の「トイレ！」や、ご飯を食べる瞬間の泣き声……。ママやパパを襲う「なんで今なん！？」という絶妙なタイミングでのハプニングに、思わず首がもげるほど頷いてしまった方も多いのではないでしょうか？

『ウチも！』ってどんな番組？

『ウチも！』は、子育て真っ最中の親たちが抱える日々の「育児あるある」や「モヤっとする瞬間」を全力で肯定し、分かち合う特別番組です。

出演の塚本麻里衣アナウンサーと澤田有也佳アナウンサーが自身初の「育休中のテレビ出演」を果たしたことでも話題に！ 出演者もスタッフも子育ての荒波に立ち向かっている真っ最中だからこそ、飾らないリアルな言葉が飛び交います。

【あなたも「ある！ある！」ここがポイント】

●「ママ、写真におらん問題」

三倉茉奈さん・佳奈さんが激しく同意！カメラマンになりがちなママの切実な悩みとは？

●パパ必見！感謝されるポイント

ベテラン4児のパパ・織田信成さんが、新米パパの北條瑛祐アナに「ママに喜ばれる極意」を熱血伝授！

●「ランチョンマット事件」

塚本アナの家庭で起こった、思わず笑ってしまうエピソードを大暴露！

制作の裏側や番組詳細もチェック！

「負担としない範囲で番組制作」という異例のコンセプトで挑んだ本番組。放送前に公開された、制作スタッフや出演者の熱い想いが詰まった記事も必見です。

【2月27日公開】ABCテレビ塚本麻里衣アナ、自身初の“育休中”テレビ出演「育児のリアルを届けたい」

出演者の詳細やプレゼント情報などは、番組公式ホームページからご覧いただけます。

TVerでの見逃し配信は【3月21日（土）】まで！

「見逃した！」「もう一度あのエピソードで笑いたい！」という方、まだ間に合います！

笑って、共感して、明日の育児が少しだけ楽になる60分。家事の合間や寝かしつけの後に、ぜひTVerでご覧ください。

TVerで今すぐ『ウチも！』を見る！

「ママパパ応援バラエティ ウチも！」TVer無料見逃し配信中

（※配信は3月21日（土）午後11時59分まで！お見逃しなく！）