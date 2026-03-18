インスタグラムを共同投稿米大リーグ、パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手が日本時間18日、自身のインスタグラムを更新。日本企業との共同投稿で「日本と緑茶が大好きだ」などとつづると、海外ファンから様々な声が上がった。タティスJr.と共同で投稿したのは、「伊藤園」の公式アカウントと同社北米法人のアカウント。「連絡をしてくれてありがとうございます、伊藤園。これを見てくれ。本当に美味しいよ。オイシイ！