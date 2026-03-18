インスタグラムを共同投稿

米大リーグ、パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手が日本時間18日、自身のインスタグラムを更新。日本企業との共同投稿で「日本と緑茶が大好きだ」などとつづると、海外ファンから様々な声が上がった。

タティスJr.と共同で投稿したのは、「伊藤園」の公式アカウントと同社北米法人のアカウント。「連絡をしてくれてありがとうございます、伊藤園。これを見てくれ。本当に美味しいよ。オイシイ！ 日本と緑茶が大好きだ」とタティスJr.。動画内では同社製品の飲み比べもしている。

伊藤園はWBCのオフィシャルグローバルパートナー。1次ラウンド試合後の記者会見でタティスJr.が壇上の「お〜いお茶」を手にして「Call Me」と発言。同社へ「恩を売ったぞ」とばかりに、左手を耳に当てる“電話ポーズ”でCM起用を訴えるジョークを見せるシーンも。その後、「お〜いお茶くん【公式】」Xも反応する事態となっていた。

タティスJr.のこの日の投稿には海外ファンから反響が集まった。

「ビジネスの本質を理解しているね」

「やっぱり球界の顔だ」

「マーケティングの達人だ」

「本当の主役は日本茶だったのか」

伊藤園によると、WBCをきっかけにコラボレーションが実現。18日に各SNSで公開された。今後、お〜いお茶を1年分提供する予定だという。同社は大谷翔平（ドジャース）とグローバルアンバサダー契約を締結していることでも知られる。

ドミニカ共和国は準決勝で米国に敗れ、世界一には届かなかった。それでもタティスは6試合で打率.400、2本塁打、11打点と活躍。メジャーを代表するスターとして、存在感を放っていた。



（THE ANSWER編集部）