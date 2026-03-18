【Amazon：新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール期間：3月31日0時～4月2日23時59分 4月3日0時よりAmazonの期間限定セール「新生活セール Final」が開催される。期間は4月6日23時59分まで。なお、3月31日0時からを先行期間とし、一部の対象商品がセール価格で販売される。 今回のセールは、「