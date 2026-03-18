4月3日0時よりAmazonの期間限定セール「新生活セール Final」が開催される。期間は4月6日23時59分まで。なお、3月31日0時からを先行期間とし、一部の対象商品がセール価格で販売される。

今回のセールは、「春のお得が満載」をテーマとして、先行セールから合わせて7日間開催。対象商品が割引価格となるだけでなく、Amazonポイントの還元率をアップする「ポイントアップキャンペーン」など、お得な施策も用意される。

Amazonのセールページでは、先行セールに登場予定の商品が一部公開中。ゲームソフトや周辺機器など、ゲーム関連商品がラインナップされているのを確認できる。

商品によっては先行セール期間中に在庫切れになる場合もあるため、気になる商品があれば「ほしい物リスト」に登録し、セール開始時にスムーズに購入できるようにしておくといいかと思う。ぜひお試しいただきたい。

□「新生活セール Final」のページ

【先行セール対象商品（一部）】