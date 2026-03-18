ローソンは3月17日、VTuberグループ「ホロライブ」との最新コラボキャンペーンを開始した。全国の店舗での展開に加え、東京と大阪の2カ所で大規模なラッピング装飾を施した「コラボ装飾店舗」も設置されている。ホロライブとのコラボは今回で8回目。キャンペーン開始当日、東京のコラボ装飾店であるローソン渋谷道玄坂上店に潜入し、最新コラボのこだわりと見どころをチェックしてきたので、さっそくその詳細をレポートしたい。○