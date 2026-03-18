統一教会のことは「ほとんど知らない」何らかの指摘に対して「全面否定」が効果を持つかどうかは時と場合による。高市早苗首相は、旧統一教会こと世界平和統一家庭連合（以下、統一教会）との関係についてはほぼ全面的に否定しているものの、多くの理解を得られているかどうかは微妙なところである。【写真】大学は「危険な誘い」だらけ…宗教以外にマルチ商法、闇バイトも注意最初に確認しておけば、高市首相自身が公式に認め