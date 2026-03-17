HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話にて、未経験の15歳参加者が3次審査で急成長した姿を見せた。【映像】スタイル抜群！15歳練習生のスゴすぎるパフォーマンス3次審査では参加者12人が、4人1組に分かれてグループパフォーマンスに挑戦。SAKURA（飛咲来・15歳）が所属するBチームは、キュートな魅力が全開のILLITの楽曲「Almond Chocolate」を披露する。最年少のSAKURAは歌もダ