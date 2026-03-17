ランキング最下位の最年少候補生の成長しないパフォーマンスに、コーチが「本気度」を厳しく問いただした。【映像】酷評され涙するスタイル抜群の15歳美女（全身姿も）3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。夜のレッスン、課題曲「Almond Chocolate」に向き合うSAKURA（飛咲来・15歳）に対し、レディ・ガガやKATSEYEを手がけるプレスリー・タッカー氏は「あなたはこの曲とどう向き合ってるの？ あな