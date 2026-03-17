沖縄県名護市辺野古沖での転覆事故を受け、記者会見する「辺野古新基地を造らせないオール沖縄会議」の福元勇司事務局長（中央）ら＝17日午後、那覇市米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設先の名護市辺野古沖で船2隻が転覆し2人が死亡した事故を受け、船の運航団体が所属する「辺野古新基地を造らせないオール沖縄会議」は17日、移設に対する全ての抗議活動を22日まで行わないと明らかにした。船を使った海上での活動は、事