2024年6月13日、米軍キャンプ・シュワブのゲート前で工事車両に抗議する人たち＝沖縄県名護市辺野古沖縄県で2024年、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設に抗議する70代女性と警備員の男性＝当時（47）＝が、土砂搬出のダンプカーに巻き込まれ死傷した事故で、県警は重傷だった女性を、死亡した男性に対する重過失致死容疑で5日にも書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材で4日、分かった。事故は24年6月28