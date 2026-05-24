沖縄県の玉城デニー知事沖縄県の玉城デニー知事は24日、同県名護市辺野古沖の船転覆事故で文部科学省が同志社国際高（京都府）の学習プログラムは政治的中立に反すると判断したことを重ねて批判した。沖縄市で開かれた集会で「沖縄の平和教育は瀬戸際に立たされていると言っても過言ではない。教育に対する不当な介入と言わざるを得ない」と述べた。平和学習が制限され「事実や証言、人々の思いを受け取るチャンスをつくるなと