記者会見する沖縄県教職員組合など4団体の代表者ら＝5日午前、沖縄県庁沖縄県名護市辺野古沖の船転覆事故後、沖縄の平和教育現場に萎縮の兆しが表れている。沖縄県教職員組合などは5日、記者会見し、県立の1校で米軍基地の見学を中止する事例があったと報告。文部科学省が同志社国際高（京都府）の学習内容を政治的中立に反すると認定した後、県内外で出前授業を行う企業には、複数の学校が米軍基地を扱わないよう要望したことも