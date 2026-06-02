沖縄県名護市辺野古沖での転覆事故で、政治的活動を行う抗議船に生徒を乗船させた同志社国際高校について、松本洋平文部科学大臣はきょうの会見で、「今回は極めて異例の事態だ」と述べました。事故は3月16日に発生。アメリカ軍普天間飛行場の移設先の名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し、修学旅行で訪れていた生徒と船長が死亡しました。これを受け、文科省は教育の政治的中立性を定めた教育基本法に違反しているなどとする見解を