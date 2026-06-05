沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場を同県名護市辺野古に移設する工事に伴う土砂の運搬作業現場で２０２４年、男性警備員がダンプカーにはねられて死亡した事故で、県警は５日、現場で抗議活動をしていた県内の無職女（７４）を重過失致死容疑で那覇地検に書類送検した。捜査関係者によると、起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。発表などでは、女は２４年６月２８日午前１０時１５分頃、名護市安和（あわ）の港付近で、運