〈お友達と奇麗な珊瑚礁を見る方が楽しそう〉――。無垢な期待を抱き沖縄に出発した少女の思いは、最悪の形で裏切られた。女子高生の命を奪った辺野古ボート転覆事故から2カ月、“元凶”とされる船長と反基地団体が、国交省の聴取をかたくなに拒んでいるのだ。＊＊＊【写真を見る】スナックで泥酔する姿も平和丸の船長修学旅行中の高校生ら21名を乗せた2隻の小型船「不屈」と「平和丸」が、沖縄県名護市の辺野古沖で転覆した