インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「焼き肉の部位」人気ランキングを投票で募っています。2026年3月16日時点で集まった4372票でのランキングを紹介します。【1〜5位】意外な《部位》もランクイン？TOP5を見る！1位は「少し固めの歯ごたえ」の部位3位は「カルビ」でした。回答者からは「焼き肉の王道ともいえるカルビは、焼き肉を食べに行ったら