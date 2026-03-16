インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「焼き肉の部位」人気ランキングを投票で募っています。2026年3月16日時点で集まった4372票でのランキングを紹介します。

【1〜5位】意外な《部位》もランクイン？ TOP5を見る！

1位は「少し固めの歯ごたえ」の部位

3位は「カルビ」でした。回答者からは「焼き肉の王道ともいえるカルビは、焼き肉を食べに行ったら必ず食べます」「焼き肉を食べに行って注文しなかった事は一度もない部位、それがカルビです。脂がたっぷりで、脂のうまみを一番楽しめる部位だと思います」といった声が寄せられていました。

2位には「牛ハラミ」がランクイン。「カルビよりもあっさりしているものの、しっかりと肉のうまみを堪能できるところが好きです」「脂身が少なく、柔らかく食べやすい。牛ハラミだけでビールが進みます」などのコメントが見られました。

そして、1位は「牛タン」でした。「私は脂がのり過ぎているとしんどくなってしまうのですが、タンはあっさりとしているので何枚でも食べられるくらい大好きな部位です」「焼き肉屋さんへ行ったらロースと並んで必ず注文するほど好きな部位ですね。少し固めの歯ごたえのある独特の食感が好きです」などの回答が集まっていました。