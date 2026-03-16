いつの時代も、誰しも手に入れたいと願う憧れの1着はあるもの。タイムレスな名作はユーザー自身のスタイルに加え、アイデンティティをも表現できるというもの。身に付けることでそのブランドの歴史や文化、美意識をも纏えます。L.L.Beanより1924年に登場した「フィールド・コート」も然り。100年以上にもわたり愛されてきた名作が、この春新色を引き連れて堂々アップデート。不滅のアイコンとしてのヘリテージなルックスをキープし