“あの名作”が春らしくアップデート。誰もが袖を通したくなるL.L.Bean「フィールド・コート」の新色たち

いつの時代も、誰しも手に入れたいと願う憧れの1着はあるもの。タイムレスな名作はユーザー自身のスタイルに加え、アイデンティティをも表現できるというもの。身に付けることでそのブランドの歴史や文化、美意識をも纏えます。

L.L.Beanより1924年に登場した「フィールド・コート」も然り。100年以上にもわたり愛されてきた名作が、この春新色を引き連れて堂々アップデート。不滅のアイコンとしてのヘリテージなルックスをキープしつつ、春夏らしい爽やかなカラーと細部のディテールや素材が進化しました。

現在、多くのファンションラバーたちに愛される名作アウター「フィールド・コート」の誕生はL.L.Beanの創業者レオン･レオンウッド･ビーンが自ら開発したハンティングウエア「メイン・ダック・ハンティング・コート」が原点。メイン州の森に生い茂る尖った低木をもろともせず、同時に冷たい雨にも耐えきる防水性でアウドドア界からの絶大な支持を得て今日に至ります。改良を積み重ね、1947年に現在の「フィールド・コート」という名称に変更、と同時に完成形に。現在はより快適な着心地を追求すべく、より軽く、そして機能性を加えながらブラッシュアップし続けられています。

▲「オリジナル・フィールド・コート」

大定番「オリジナル・フィールド・コート」（2万9700円）は新色Forest GrayとStoneの2カラーが追加。春らしい明るいカラーを採用したことでより軽やかな印象に。コーデの挿し色として季節感を出すのにぴったりです。綿100%のコットン・キャンバスには耐水加工を施し、春先のちょっとした雨や風、さらには雪にも対応。ゆったりめのシルエットは中程度のレイヤーの重ね着もOKと花冷えの時季でも頼れるアイテム。ソフトでこなれた風合いもポイント高めです。

▲Stone

なお、裏地の身頃部分には綿100%のフランネルを配置。ちらりと覗かせる洒落感も◎。ポケットは全部で5か所と手ぶら派も嬉しい仕様です。

▲「ビーンズ・フィールド・コート」

続いて日本の気候やトレンドに合わせたラインであるJAPAN EDITIONより「ビーンズ・フィールド・コート」（2万6400円）の新色をご紹介。BeigeとNight Forest、Sand（Men'sのみ）、さらにショート丈のBlaze Orange（Women’sのみ）とカラバリが豊富。

「オリジナル・フィールド・コート」を再構築し、高温多湿な日本向けに軽量化を実現。なお、生地に東レ開発のCEBONNER（セボナー）ナイロン・キャンバス地を採用。シワ加工を施したマットでナチュラルな風合いが特徴です。襟部分は立ち襟仕様にもできるので着こなしの幅も広がります。

▲「プロスペクト・ハーバー・フィールド・コート」

さらに「プロスペクト・ハーバー・フィールド・コート」（2万6400円）にも新色が仲間入り。こちらは「フィールド・コート」をアレンジし、マットでナチュラルな雰囲気のオリジナルのポリエステル素材テックダックを採用。ストーンウォッシュを施すことで、コットンダックが経年変化＆着古したかのようなフェード感のある表情を再現しています。

▲Fade Blue

1980〜90年台を思わせる立体的なロゴ入りのタックボタンと相まってヴィンテージ感たっぷり。それでいて軽さと伸縮性も併せ持つ、まさに過去と現代を繋げる1着です。カラーはFade Black（Men’sのみ）にNatural、Fade SaddleとFade Blue。

▲「ライトウェイト・フィールド・ジャケット」

ほかにもウィメンズモデルに「ライトウェイト・フィールド・ジャケット」（2万4200円）と「ライトウェイト・フィールド・コート」（2万6400円）の新色が発売中。春らしさ溢れるカラーが揃っています。

これからの季節、機能性はもちろん街歩きに映えるカラーが仲間入りした「フィールド・コート」シリーズ。春向けのジャケットとして頼れる相棒となりそうです。

>> L.L.Bean

＜文／GoodsPress Web＞

【関連記事】

◆動きやすさ、ここに極まれリ。3Dをついに超越したデサントの新作6Dパンツ、その価値は

◆F/CE.×ワイルドシングスの人気タッグ、再び。さりげなく気が利いた、大人が着たくなるコラボウエア

◆日本でしか作れないニューバランス。「NB GREY」新作で日本のワザを着倒せ！