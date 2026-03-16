1993年にスタートした今年度から34年目に入るNHK Eテレ『天才てれびくん』の新しいシリーズ『天才てれびくんgrow（グロー）』が、3月30日より毎週月〜木曜17時30分に放送されることが決定。併せて、メインMCをアンジェリーナ1／3が務め、コーナーMCを霜降り明星、マヂカルラブリーが続投、新レギュラーとしてママタルト、紅しょうがが出演することが明らかとなった。【写真】ラジオパーソナリティとしてひっぱりだこのアンジーこ