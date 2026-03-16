パスタ専門店「ジョリーパスタ」は、グランドメニューを改定し、3月19日から全322店舗で導入する。本格パスタや春夏にぴったりな爽やかな前菜、木こり風ピッツァなど、バリエーション豊富な商品を揃えた。【メニュー画像はこちら】洋風の餃子ともいわれる生パスタ“ラビオリ”メニューや、きのこたっぷりのボスカイオーラなどバリエーション豊かなピザ&パスタメニューをラインアップ〈前菜メニュー〉◆ピクルス290円(税込319円