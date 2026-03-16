【ジョリーパスタ】春夏グランドメニューを販売開始!リコッタとほうれん草を包んだラビオリのメニュー･きのこたっぷりのボスカイオーラやジェノベーゼのピッツァなど

パスタ専門店「ジョリーパスタ」は、グランドメニューを改定し、3月19日から全322店舗で導入する。本格パスタや春夏にぴったりな爽やかな前菜、木こり風ピッツァなど、バリエーション豊富な商品を揃えた。

【メニュー画像はこちら】洋風の餃子ともいわれる生パスタ“ラビオリ”メニューや、きのこたっぷりのボスカイオーラなどバリエーション豊かなピザ&パスタメニューをラインアップ

〈前菜メニュー〉

◆ピクルス

290円(税込319円)

大根、パプリカ、レンコンを酢漬けにし、春夏にぴったりのさっぱりと爽やかな味わいに仕立てた。

◆ローストビーフのブルスケッタ

390円(税込429円)

ガーリックトーストに、野菜をじっくり煮込んだカポナータとローストビーフをのせた食べ応えのある一品。仕上げに、コクのあるイタリア産チーズとコクのあるバーベキューソースをかけた。

〈ボスカイオーラやジェノベーゼなど、バリエーション豊かなピッツァが登場〉

◆ピッツァ･ハーフ&ハーフ プレミアムマルゲリータ&ボスカイオーラ

1,190円(税込1,309円)

プレミアムマルゲリータと、きのこたっぷりなボスカイオーラの2種が楽しめる。

ピッツァ･ハーフ&ハーフ プレミアムマルゲリータ&ボスカイオーラ 税込1,309円

◆ピッツァ･ハーフ&ハーフ プレミアムマルゲリータ&ジェノベーゼ

1,190円(税込1,309円)

プレミアムマルゲリータと爽やかなジェノベーゼの2種が楽しめる。

◆ピッツァ･ボスカイオーラ

990円(税込1,089円)

舞茸やヒラタケを使った「木こり風」を意味するピッツァ。スライスベーコン、オリーブ、バジルをトッピングして具材感のある一品に仕上げた。

◆ピッツァ･ジェノベーゼ

990円(税込1,089円)

バジル･ミニトマト･ポテト･ベーコンを使った爽やかなバジルの香りが楽しめるピッツァ。

〈パスタメニューも充実〉

◆燻製ベーコンときのこのボスカイオーラ

990円(税込1,089円)

舞茸･ヒラタケ･スライスベーコンを使った「木こり風」を意味するきのこたっぷりのパスタ。仕上げにルッコラ･イタリア産チーズを振り、コクのある味わいに仕上げた。

燻製ベーコンときのこのボスカイオーラ 税込1,089円

◆海の幸の豆乳スープパスタ

1,250円(税込1,375円)

エビ･あさり･イカ･ほうれん草･ポテトをつかった豆乳ベースのスープパスタ。魚介の旨みが詰まった和風豆乳スープは、醤油の風味がアクセントになっている。

◆エビとブロッコリーのペペロンチーノ〜レモンバター風味〜

990円(税込1,089円)

エビ･ブロッコリー･ミニトマトを使ったレモンが香るペペロンチーノ。爽やかなレモンの風味にバターのコクが加わったまろやかでピリ辛な味わい。

【メニュー画像はこちら】洋風の餃子ともいわれる生パスタ“ラビオリ”メニューや、きのこたっぷりのボスカイオーラなどバリエーション豊かなピザ&パスタメニューをラインアップ

〈洋風の餃子といわれる生パスタ“ラビオリ”のメニューも〉

◆ラビオリ グリルチキンとブロッコリーのトマトソース

490円(税込539円)

リコッタとほうれん草を包んだラビオリを、チキンやブロッコリーと合わせ、トマトソースで仕上げた。ボリューム控えめの食べきりサイズで、アルコールとの相性も良いという。

◆ラビオリ ゴルゴンゾーラクリーム

490円(税込539円)

リコッタとほうれん草を包んだラビオリを、濃厚なゴルゴンゾーラクリームで仕上げた。トッピングのルッコラとブラックペッパーが、ソースのまろやかな味わいにアクセントを加えている。

〈フルーツを使った華やかなドルチェ3品〉

◆グラスドルチェ グランデ

690円(税込759円)

コーヒーゼリー･イタリアンプリン･2種のジェラート(バニラ、ストロベリー)･フルーツなどを重ねた満足感のあるグラスドルチェ。

グラスドルチェ グランデ 税込759円

◆マチェドニア コン ジェラート

390円(税込429円)

たっぷりのフルーツとバニラジェラートを合わせた、爽やかなドルチェ。

◆ティラミス&フルーツ

350円(税込385円)

ジョリーパスタで人気の特製ティラミスと、オレンジやパインなどのフルーツを盛り合わせたプレートドルチェ。

※ティラミスは風味づけに洋酒を使用している。

■ジョリーパスタ 公式サイト