【ジョリーパスタ】春夏グランドメニューを販売開始!リコッタとほうれん草を包んだラビオリのメニュー･きのこたっぷりのボスカイオーラやジェノベーゼのピッツァなど
パスタ専門店「ジョリーパスタ」は、グランドメニューを改定し、3月19日から全322店舗で導入する。本格パスタや春夏にぴったりな爽やかな前菜、木こり風ピッツァなど、バリエーション豊富な商品を揃えた。
【メニュー画像はこちら】洋風の餃子ともいわれる生パスタ“ラビオリ”メニューや、きのこたっぷりのボスカイオーラなどバリエーション豊かなピザ&パスタメニューをラインアップ〈前菜メニュー〉
◆ピクルス
290円(税込319円)
大根、パプリカ、レンコンを酢漬けにし、春夏にぴったりのさっぱりと爽やかな味わいに仕立てた。
◆ローストビーフのブルスケッタ
390円(税込429円)
ガーリックトーストに、野菜をじっくり煮込んだカポナータとローストビーフをのせた食べ応えのある一品。仕上げに、コクのあるイタリア産チーズとコクのあるバーベキューソースをかけた。〈ボスカイオーラやジェノベーゼなど、バリエーション豊かなピッツァが登場〉
◆ピッツァ･ハーフ&ハーフ プレミアムマルゲリータ&ボスカイオーラ
1,190円(税込1,309円)
プレミアムマルゲリータと、きのこたっぷりなボスカイオーラの2種が楽しめる。
ピッツァ･ハーフ&ハーフ プレミアムマルゲリータ&ボスカイオーラ 税込1,309円
◆ピッツァ･ハーフ&ハーフ プレミアムマルゲリータ&ジェノベーゼ
1,190円(税込1,309円)
プレミアムマルゲリータと爽やかなジェノベーゼの2種が楽しめる。
◆ピッツァ･ボスカイオーラ
990円(税込1,089円)
舞茸やヒラタケを使った「木こり風」を意味するピッツァ。スライスベーコン、オリーブ、バジルをトッピングして具材感のある一品に仕上げた。
◆ピッツァ･ジェノベーゼ
990円(税込1,089円)
バジル･ミニトマト･ポテト･ベーコンを使った爽やかなバジルの香りが楽しめるピッツァ。〈パスタメニューも充実〉
◆燻製ベーコンときのこのボスカイオーラ
990円(税込1,089円)
舞茸･ヒラタケ･スライスベーコンを使った「木こり風」を意味するきのこたっぷりのパスタ。仕上げにルッコラ･イタリア産チーズを振り、コクのある味わいに仕上げた。
燻製ベーコンときのこのボスカイオーラ 税込1,089円
◆海の幸の豆乳スープパスタ
1,250円(税込1,375円)
エビ･あさり･イカ･ほうれん草･ポテトをつかった豆乳ベースのスープパスタ。魚介の旨みが詰まった和風豆乳スープは、醤油の風味がアクセントになっている。
◆エビとブロッコリーのペペロンチーノ〜レモンバター風味〜
990円(税込1,089円)
エビ･ブロッコリー･ミニトマトを使ったレモンが香るペペロンチーノ。爽やかなレモンの風味にバターのコクが加わったまろやかでピリ辛な味わい。
【メニュー画像はこちら】洋風の餃子ともいわれる生パスタ“ラビオリ”メニューや、きのこたっぷりのボスカイオーラなどバリエーション豊かなピザ&パスタメニューをラインアップ〈洋風の餃子といわれる生パスタ“ラビオリ”のメニューも〉
◆ラビオリ グリルチキンとブロッコリーのトマトソース
490円(税込539円)
リコッタとほうれん草を包んだラビオリを、チキンやブロッコリーと合わせ、トマトソースで仕上げた。ボリューム控えめの食べきりサイズで、アルコールとの相性も良いという。
◆ラビオリ ゴルゴンゾーラクリーム
490円(税込539円)
リコッタとほうれん草を包んだラビオリを、濃厚なゴルゴンゾーラクリームで仕上げた。トッピングのルッコラとブラックペッパーが、ソースのまろやかな味わいにアクセントを加えている。〈フルーツを使った華やかなドルチェ3品〉
◆グラスドルチェ グランデ
690円(税込759円)
コーヒーゼリー･イタリアンプリン･2種のジェラート(バニラ、ストロベリー)･フルーツなどを重ねた満足感のあるグラスドルチェ。
グラスドルチェ グランデ 税込759円
◆マチェドニア コン ジェラート
390円(税込429円)
たっぷりのフルーツとバニラジェラートを合わせた、爽やかなドルチェ。
◆ティラミス&フルーツ
350円(税込385円)
ジョリーパスタで人気の特製ティラミスと、オレンジやパインなどのフルーツを盛り合わせたプレートドルチェ。
※ティラミスは風味づけに洋酒を使用している。
■ジョリーパスタ 公式サイト