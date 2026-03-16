さいたま市で、車の中で練炭を燃やして息子を殺害したとして、父親が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者大沢健史容疑者（62）は、さいたま市緑区の路上にとめた車の中で練炭を燃やし、息子の洋介さん（32）を殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、大沢容疑者はきのう午前5時過ぎに「車の中で息子が呼吸なしで倒れている」と自ら119番通報していました。車に鍵はかかっておらず、後部座席にいた洋介さん