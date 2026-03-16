タカラトミーアーツのガチャに、手で顔を隠す仕草がかわいい猫たちのフィギュアが登場。大人気フロッキー素材なのに、1回200円なんです!《📢ガチャ®︎3月9日以降発売》◒まぶしいにゃん2 . /思わずおててでお顔を隠しちゃう猫ちゃんが可愛すぎる…!🐈💞＼ . 毛並みはフロッキー加工でふわふわ質感☆彡 (@Play_Gachaより引用)ガチャ「まぶしいにゃん2」大胆セクシーなへそ天だったり、ぐーん