テレビ朝日系「徹子の部屋」が１２日に放送され、ソフトバンクの小久保裕紀監督が出演した。小久保監督は昨年にソフトバンクで日本一。２０１３年に日本代表監督に就任し、１５年にプレミア１２、１７年にＷＢＣで指揮を執った。小久保監督は、現役時代に１９９５年に本塁打王、９７年に打点王のタイトルを獲得。ベストナイン３回、ゴールデングラブ賞３回、通算４１３本塁打を記録するなど球界屈指の強打者として活躍したが