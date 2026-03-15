ＷＢＣ連覇を狙った野球日本代表「侍ジャパン」は現地１４日（日本時間１５日）に行われたベネズエラとの準々決勝（米マイアミ）に５―８で敗れた。４度目の世界一はかなわず、初めて４強入りを逃した。結果的に救援陣がリードを守り切れず、悔しい逆転負け。序盤からエース・山本由伸投手（２７＝ドジャース）が長打を浴びる場面も散見し、終始ベネズエラ打線の強打が上回った。山本は走者を背負いながらも耐えて４回４安打